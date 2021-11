Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo schlägt unvermittelt Bielefelder

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Baumheide -

Zwei junge Männer schlugen am Sonntag, 14.11.2021, beim Verlassen einer Haltestelle, gemeinsam auf einen Bielefelder ein.

Ein 61-jähriger Bielefelder stieg Sonntagfrüh gegen 00:20 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Seidenstickerstraße" aus der Bahn aus und ging nach links. Beim Verlassen der Haltestelle wurde er von zwei jungen Männern angegriffen. Er wurde von hinten am Hals umklammert und erhielt Schläge gegen den Kopf. Während er zu Boden ging, schlug das Duo ihm gegen den Kopf und trat gegen seinen Unterkörper. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Seidenstickerstraße. Das Opfer ging zunächst nach Hause und erstattete nach dem Arztbesuch nachmittags eine Strafanzeige. Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen.

Das Opfer beschrieb das Täter-Duo als südländisch aussehend. Einer war 16 bis 20 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und trug eine dunkelgrüne Jacke mit Kapuze. Der Zweite soll 19 bis 22 Jahre alt sein, circa 180 cm groß und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell