Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

KoblenzKoblenz (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Mittwoch, 06.01.2021, gegen 18:30 Uhr, befuhren mehrere Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße 327 aus Richtung Emmelshausen kommend in Fahrtrichtung Niedert. Im Bereich Schloß Reifenthal kam es zum Kontakt mit zwei Steinen, die auf der Fahrbahn abgelegt waren und einen Schaden an den Fahrzeugen verursachten.

Aufgrund der Feststellungen vor Ort wurden die Steine von einem bisher unbekannten Täter auf die Fahrbahn geworfen/abgelegt. Somit wurden die Fahrzeuginsassen gefährdet und es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht.

