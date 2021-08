Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gasaustritt bei Tiefbauarbeiten

Alpen (ots)

Bei Arbeiten am Glasfasernetz in der Gemeinde Alpen, in unmittelbarer Nähe zu einer Wohnbebauung, wurde eine Gasleitung beschädigt. Aufgrund des ausströmenden Gases mussten ein Mehrfamilienhaus und sechs Einfamilienhäuser evakuiert werden. Insgesamt mussten 30 Personen ihre Wohnungen verlassen. An einer Sammelstelle, die Betreuung erfolgte durch das DRK, wurden diese Anwohner versorgt. Es kam zu keinem Personenschaden und zu keinem Sachschaden. Nach Auskunft des örtlichen Gasversorgers konnte die Gasleitung in den späten Abendstunden abgesperrt werden. Die vollständige Reparatur wird im Laufe des 27.08.2021 erfolgen.

