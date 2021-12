Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrüger machen Beute mit Schockanruf

Aalen (ots)

Braunsbach: Betrüger machen Beute mit Schockanruf

Eine Seniorin aus Braunsbach wurde am Donnerstagnachmittag Opfer von dreisten Telefon-Betrügern. Diese hatten die Dame angerufen und sich als Mitarbeiter einer Klink ausgegeben. Der Frau wurde weiß gemacht, dass ein Angehöriger mit einer schweren Corona-Infektion auf der Intensivstation liegen würde und nur ein besonderes Medikament helfen würde. Dieses muss aber kostenpflichtig mit dem Hubschrauber beschafft werden. Die ältere Dame fiel leider auf diese Betrugsmasche herein und übergab den Betrügern einen fünfstelligen Geldbetrag.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 580-0.

Hinweis des Polizeipräsidiums Aalen:

Betrüger versuchen arglosen Opfern am Telefon mit verschiedenen Maschen um ihr Hab und Gut zu bringen. Beim Schockanruf wird dem Opfer ein Unglücksfall in der Familie vorgegackelt.

Damit Sie nicht Opfer solcher dreister Betrugsmaschen werden, haben wir hier einige Verhaltenshinweise für Sie:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! - Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung einer kranken Person von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell