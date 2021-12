Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geräteschuppen abgebrannt - Christbäume entwendet - Versuchter Einbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Ebnat: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Am Freitag um 06.15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Unterkochener Straße und wollte auf die L1084 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt von zwei Autos, die ihrerseits die L1084 in Richtung der neuen Ortsumfahrung befuhren. Um einen Unfall zu vermeiden musste ein 37-jähriger Subaru-Lenker eine Vollbremsung einleiten. Ein nachfolgender 62-jähriger Ford-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den Subaru auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich um einen dunkelgrauen VW Passat. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Aalen: Wände beschmiert

Mit einem wasserfesten Stift beschmierten bislang Unbekannte eine Wand sowie zwei Toilettentüren einer Grundschule in der Steinstraße mit sexuellem Hintergrund. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960

Abtsgmünd: PKW zerkratzt

Am Donnerstag zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes im Osteren die Fahrertür eines BMW zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Aalen: Christbäume entwendet

Insgesamt etwa 125 Nordmanntannen im Wert von etwa 3750 Euro wurde von einem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Daimlerstraße entwendet. Die Tannen waren von einem Bauzaun umgeben. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Jagstzell: Versuchter Einbruch

Am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang Unbekannter versucht hat in die Nikolauskapelle in Keuerstadt einzubrechen, was jedoch nicht gelang. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Heubach: Geräteschuppen abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Geräteschuppen in der Mögglinger Straße hinter einer dortigen Gaststätte in Brand. In der Hütte wurden Schirme, Heizstrahler sowie auch Pfandflaschen gelagert. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Heubach gelöscht, die mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell