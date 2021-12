Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener Fahrgast - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Rabiater Fahrgast

Wegen eines betrunkenen Fahrgastes kam es am Freitagvormittag zu einem Polizeieinsatz. Der 53-jährige Fahrgast stieg beim Bahnhof in einen Linienbus und erfragte beim Busfahrer die Abfahrtszeit. Nachdem dieser entgegnete, dass er in zwei Minuten abfahre, wurde er von dem Betrunkenen beleidigt. Danach hat er noch mit einem Faustschlag den Angestellten im Gesicht verletzt. Die Polizei wurde eingeschaltet, die ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den aggressiven Fahrgast einleitete.

Oppenweiler: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Hauptstraße zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag bei einem Unfall einen geparkten Pkw Opel. Beim Vorbeifahren streifte er das stehende Auto und verursachte hierbei keinen unerheblichen Sachschaden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher wird von der Polizei Sulzbach unter Tel. 07193/352 erbeten.

