Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Trickdiebe bestehlen Senior

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Unter der Legende, vom Gesundheitsamt zu kommen, haben sich Trickdiebe am Donnerstag gegen 12:25 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus In der Furt verschafft. Nach ersten Feststellungen erbeutete das Trio Sparbücher.

Als der 81-jährige Bewohner seinen Müll aus dem Haus brachte, stellte er eine fremde Frau an seiner Haustür fest. Auf Frage antwortete die Dame, sie sei vom Gesundheitsamt und müsse das Einhalten der Hygieneregeln überprüfen. Der Senior ließ die Frau ins Haus. Auf der Terrasse unterhielt er sich eine geraume Zeit mit der Dame, die sich eifrig Notizen machte.

Während dieses Ablenkungsmanövers bemerkte der Bewohner plötzlich zwei Männer in seinem Wohnzimmer. Die hatten sich unbemerkt ins Haus geschlichen und derweil Räume und Behältnisse durchsucht. Auch diese Herren gaben an, vom Gesundheitsamt zu sein. Unter Mitnahme von zwei Sparbüchern flüchtete das Trio dann zu Fuß in Richtung Hauptstraße.

Die drei Personen werden wie folgt beschrieben: Alle drei Personen waren zwischen 20-25 Jahren alt, schlank und 175-180 cm groß. Alle drei hatten einen getönten Teint und sprachen akzentfreies Deutsch.

Die Frau hatte dunkle längere Haare, die hochgesteckt waren. Sie trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose, Sportschuhe und Handschuhe.

Die Männer waren mit dunklen Jacken und Jeanshosen bekleidet. Einer trug schwarze, der andere rote Handschuhe.

Die Kripo bittet um Hinweise:

Wer hat das Trio in der Nähe des Tatorts beobachtet? Wer hat eventuell das Abstellen oder Wegfahren mit einem Fahrzeug gesehen? Sind die Personen noch andernorts vorstellig geworden? Hinweise bitte an das KK West unter der Rufnummer 02162/377-0.

Einmal mehr appelliert die Polizei: Bitte lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Rufen Sie im Zweifel bitte bei uns an und erkundigen Sie sich, ob der Besuch seine Richtigkeit hat. Wir helfen Ihnen gerne! Bitte warnen Sie auch Ihre älteren Verwandten, denn bevorzugt werden Senioren als Opfer ausgewählt./ah (338)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell