Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Zehn Stunden Kontrolle, 3120 kontrollierte Fahrzeuge, 77 zu schnell

Brüggen: (ots)

Auch in dieser Woche präsentieren wir wieder einen kleinen Auszug aus den Ergebnissen der Geschwindigkeitskontrollen, die wir überall im Kreis durchgeführt haben. In dieser Woche berichten wir über einige Ergebnisse aus Brüggen: Am Dienstag waren wir vormittags fünf Stunden in Brüggen an der Brachter Straße. Die B221 führt dort breit ausgebaut durch den Ort - schneller als 50 km/h darf man nicht fahren. Von 2154 gemessenen Fahrzeugen waren 37 zu schnell unterwegs. 35 Mal kommt ein Verwarngeld auf diejenigen zu. Zwei Autofahrer waren mit 77 und 76 km/h so schnell, dass sie mit jeweils 80 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen müssen. Auf der Amerner Straße in Brüggen in Höhe Haverslohe war einer unserer Mess-Trupps dann am Mittwochvormittag unterwegs. Auf der Straße, die durch das Naherholungsgebiet führt und viel von Fußgängerinnen und Fußgängern sowie von Radfahrenden genutzt wird, waren in diesem Zeitraum 966 Fahrzeuge unterwegs - 60 davon zu schnell. Sechs von ihnen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Dreimal werden dabei 70 Euro Bußgeld und ein Punkt ein Flensburg fällig, zweimal 80 Euro und ein Punkt. Derjenige, der mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h gemessen wurde, wird 120 Euro bezahlen müssen und bekommt ebenfalls einen Punkt. Wer nackte Zahlen ansieht, mag vielleicht denken: Knapp zweieinhalb Prozent der Fahrzeuge zu schnell - das geht doch. Nein, das geht nicht. Denn schon ein scheinbar kleiner Unterschied in der Geschwindigkeit kann über Leben und Tod entscheiden. Bei einem Aufprall zwischen Auto und Fußgänger sterben bei 65 km/h acht von zehn Fußgängern. Bei 50 km/h überleben acht von zehn. Deshalb: Bremsen Sie sich, retten Sie Leben. Fahren Sie immer und zu jeder Zeit mit angepasster Geschwindigkeit./hei (337)

