Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dachstuhlbrand

Aalen (ots)

Frankenhardt: Dachstuhlbrand

Am Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr kam es im Eulenbuck zu einem Brand in einem Wohnhaus. Aus bislang unklarer Ursache kam es im Obergeschoss zu einem Feuer, welches auf den Dachstuhl des Gebäudes übergriff. Die Feuerwehr war mit 72 Personen und acht Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Eine Person wurde durch das Feuer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell