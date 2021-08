Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 47-Jähriger erheblich alkoholisiert mit Pkw gefahren

Karlsruhe (ots)

Ein Zeuge meldete am Samstag kurz nach 01.00 Uhr der Polizei, dass der Fahrer eines Pkw in Bruchhausen in auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Eine Streife stellte den Pkw an der Auffahrt zur Landesstraße 607 in Richtung Malsch fest. Der Fahrer ignorierte beharrlich die Anhaltezeichen der Streife und fuhr nach Hause. Dort konnte er kontrolliert werden. Er hatte erhebliche Schwierigkeiten sich auf den Beinen zu Halten und musste von Polizeibeamten gestützt werden. Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3,5 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein in Verwahrung genommen.

