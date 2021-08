Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Durlach kam es am Samstagnachmittag. Dabei entwendete der Täter zwei Flaschen alkoholische Getränke sowie ein Festnetztelefon.

Zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr verschaffte sich der Eindringling gewaltsam Zutritt in die Wohnung in der Badener Straße. Im Inneren nahm er die aufgefundenen Wertgegenstände an sich um machte sich mit seiner Beute bislang unerkannt aus dem Staub. Der durch den Täter angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist nun auf der Suche nach Zeugen die gebeten werden sich unter der Telefonnummer 0721- 49070 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

