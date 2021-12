Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Täter nach Straftaten-Hattrick gefasst++Ermittlungen nach Vorfall in Discountmarkt++Verkehrsunfallfluchten (3)

Leer - Täter nach Straftaten-Hattrick gefasst Am 21.12.2021 konnte ein amtsbekannter 35-jähriger Leeraner von der Polizei Leer gefasst werden, nachdem er mehrere Straftaten nacheinander begangen hatte. Zuerst beging der Mann gegen 21:10 Uhr eine räuberische Erpressung in einem Schnellrestaurant an der Friesenstraße, nachdem ihm wegen Zahlungsunfähigkeit keine Speisen serviert wurden. Da er diesen Umstand nicht akzeptierte, versuchte der Mann das Essen mit Gewalt zu erlangen, wobei er ein Messer mit sich führte. Eine anwesende Kundin erkannte den gefährlichen Gegenstand und warnte den Wirt, woraufhin der Beschuldigte die 34-jährige Frau mit einem Stuhl angriff. Der Frau gelang es, sich erfolgreich zur Wehr zu setzen, wurde dabei aber leicht verletzt. Nach der Gegenwehr ergriff der 35-jährige Täter mit seinem Fahrrad die Flucht. Der Mann wurde nur wenige Zeit später gegen 21:24 Uhr von umgehend informierten Polizeikräften in der Innenstadt von Leer aufgegriffen und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von 1,95 Promille Alkohol stand. Er muss sich jetzt in drei Strafverfahren verantworten.

Leer - Ermittlungen nach Vorfall in Discountmarkt Nachdem es am 21.12.2021 gegen 10:40 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter zu der Verletzung von zwei dort beschäftigten Mitarbeitern kam, hat die Polizei Leer die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die betroffenen Mitarbeiter im Bereich des firmeneigenen Leergutautomaten mit einem unbekannten Stoff in Berührung gekommen. Auf diesen reagierten die Mitarbeiter körperlich mit starkem Unwohlsein und benötigten ärztliche Behandlung. Nach ersten Berichten bestand der Verdacht, dass eine unbekannte Person vorsätzlich einen möglichen Giftstoff in den Automaten einbrachte. Nach bisherigen Erkenntnissen kann dies jedoch nicht bestätigt werden. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Art und die Herkunft eines möglichweise gesundheitsgefährdenden Stoffes. Daher werden nun weitere Nachforschungen zur möglichen Ursache betrieben.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 17.02.2021 kam gegen 13:30 Uhr auf der Tichelwarfer Straße zu einem Verkehrsunfall, nach welchem sich der Verursacher seinen Pflichten entzog. Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Tichelwarfer Straße in Fahrtrichtung Oedenfelder Straße und missachtete den nötigen Seitenabstand bei der Vorbeifahrt an einem geparkten Pkw BMW. Dabei prallten die Außenspiegel beider Fahrzeuge aneinander, wodurch nachweislich Sachschaden an dem geparkten BMW entstand. Die Polizei in Weener hat ein Verfahren bezüglich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bitte Zeugen, sich mit der Dienststelle in Weener in Verbindung zu setzen.

Borkum - Verkehrsunfallflucht

Am 21.12.2021 wird der Polizei Borkum gemeldet, dass es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Kreditinstitutes an der Weststraße zu einer Beschädigung eines Mauerpfostens durch einen möglichweise rangierenden Pkw kam. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Borkum zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 21.12.2021 kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:20 Uhr zu einem Unfall mit anschließender Flucht auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Thüringer Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte bei einem Parkmanöver einen abgestellten Pkw Mercedes und verursachte einen Sachschaden am Fahrzeugheck. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

