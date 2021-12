Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 23.11.2021: Täter nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

PI Leer/Emden (ots)

Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 23.11.2021:

Dank eines Zeugenhinweises konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher gelöscht.

Ursprungsmeldung:

Am 02.10.2021 kam es zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Zum See" in Detern. Eine 67-jährige Frau aus Emden spazierte mit ihrem Hund aus Richtung Barger Brücke kommend in Richtung Badesee. Von hinten näherte sich ein bisher unbekannter Fahrradfahrer und touchierte die Frau. Diese stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell