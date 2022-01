Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Fensterscheibe eingeschlagen ++ Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Tageswohnungseinbruch ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++ Brand einer Mülltonne ++ Freilaufende Dackel ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Fensterscheibe eingeschlagen

Leer - In dem Zeitraum zwischen dem 01.01.2022, 17:30 Uhr, und dem 02.01.2022, 07:30 Uhr, wurde eine Fensterscheibe eines Kiosks in der Straße Bahnhofsring in Leer eingeschlagen. Die Täterschaft sowie das Tatmotiv sind aktuell noch unbekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut erlangt. Zudem konnten vor Ort keine Spuren vorgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Leer - In der Zeit zwischen dem 30.12.2021, 12:00 Uhr, und dem 02.01.2022, 18:00 Uhr, kam es in der Brunnenstraße in Leer zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kletterte der unbekannte Täter über einen anliegenden Anbauschuppen auf den Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss. Anschließend versuchte dieser die Balkontür aufzuhebeln, was misslang. An der Balkontür konnten Spuren vorgefunden und gesichert werden. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Der Gesamtschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Leer - Am 31.12.2021 kam es zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Ubbo-Emmius-Straße in Leer. Ein bisher unbekannter Täter entwendete zwei Geldbörsen, inkl. einer mittleren zweistelligen Summe Bargeld sowie Dokumente. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der unbekannte Täter über ein kippstehendes Fenster in die Wohnung eingedrungen ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Emden - Zwischen dem 30.12.2021, 19:00 Uhr, und dem 31.12.2021, 11:20 Uhr, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz gegenüber des Spielplatzes in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Emden gekommen. Beschädigt wurde ein roter Hyundai i30. Es entstand ein Sachschaden im Bereich der hinteren rechten Tür. Der Schaden wird auf 1500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Brand einer Mülltonne

Emden - Am 31.12.2021 um 14:26 Uhr kam es zu einem Brand einer Altpapiertonne vor einem Wohnhaus in der Nesserlander Straße. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, die den Brand löschen konnte. Die Mülltonne ist durch den Brand beschädigt worden. Ein weiterer Sach- oder Gebäudeschaden entstand nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Freilaufende Dackel auf Borkum

Borkum - Am 03.01.2022 wurden gegen 10:55 Uhr durch eine Passantin auf der zum "Neuen Leuchtturm" gehörenden Wiese drei freilaufende Dackel gemeldet, die dort zahlreichen Kaninchen hinterherjagten. Als die Passantin das Besitzerpärchen ansprach, reagierte dieses nicht. Eines der Kaninchen wurde gebissen und verendete vor Ort. Ein weiterer Passant kam hinzu und sprach das Besitzerpärchen an, welches sich daraufhin zügig entfernte. Bei Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung hatte sich das Besitzerpärchen samt Hunde bereits entfernt. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Borkum zu melden.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 02.01.2022 verursachte ein alkoholisierter Autofahrer gegen 19:00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Nordertorstraße. Die Polizei in Emden erhielt einen Hinweis auf den 44-jährigen Fahrzeugführer und wollte diesen im Bereich der Straße "Zwischen beiden Bleichen" kontrollieren. Zunächst missachtete der Mann aus Emden die Anhaltesignale der Polizei und machte dann an der Kreuzung zur Nordertorstraße plötzlich eine Vollbremsung. Die hinter dem Emder fahrenden Polizisten konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren auf den Pkw VW des Mannes auf. Dieser überfuhr anschließend eine rote Ampel und bog nach rechts in die Nordertorstraße ab. Hier überholte der 44-Jährige einen vorausfahrenden Pkw und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw VW einer 59-jährigen Frau aus Emden. Anschließend prallte der Pkw des Emders in eine Hauswand und danach gegen den Streifenwagen der Polizei. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Emders ergab, dass dieser alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine fünfstellige Summe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell