POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.01.2022

++Rhauderfehn - Brand in einem Mehrparteienhaus++

Am Abend des 02.01.2022 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Hauptstraße in Rhauderfehn. Brandursächlich war nach ersten Ermittlungen ein Entzünden von Feuerwerkskörpern, die in einer Wohnung im Erdgeschoss gelagert worden sind. In dem Mehrparteienhaus befinden sich vier Wohneinheiten, von denen drei tatsächlich bewohnt werden. Neben der brandbetroffenen Wohnung wurde eine darüber befindliche, leerstehende Wohnung beschädigt. Beide sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aurich wird das Vorliegen von Straftatbeständen geprüft. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Des Weiteren wird ein Brandgutachter hinzugezogen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 100.000 EUR.

