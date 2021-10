Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Wildunfall

Am 18.10.2021 in den frühen Morgenstunden befuhr ein Mann mit seinem Fahrzeug Typ Opel die Straße zwischen Oberndorf und Kapellendorf. Auf Höhe des Einsiedlers sprang ihm ein Reh vor das Auto. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Mann wurde nicht verletzt. Aber es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Das Reh konnte nicht aufgefunden werden.

