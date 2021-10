Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Am 18.10.2021 gegen 06:50 Uhr wollte ein 49ähriger Fahrer eines Transporters der Marke Ford rückwärts vom Firmengelände in Oberroßla, Beim Weidige, fahren. Vor der Einfahrt war ein Fahrzeug geparkt, wodurch die Sicht beeinträchtigt war. Ein 54jähriger befuhr die Zufahrtsstraße in Richtung Beim Weidige. Beim weiteren Zurücksetzen kollidierten die Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000,00 Euro.

