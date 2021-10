Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel beschädigt

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Außenspiegel eines, in der Willi-Steitz-Straße in Bad Salzungen, geparkten Nissans beschädigt. Unbekannte drückten den Außenspiegel in Richtung Motorhaube, wodurch das Spiegelglas und das Gehäuse zerbrachen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

