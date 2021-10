Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefahr von Oben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mit unerwarteten Gefahren von Oben wurden Sonntagnachmittag mehrere Personen an einem Garagenkomplex in Stadtroda konfrontiert. Gegen 16 Uhr informierte ein Zeuge, dass Unbekannte im Breiten Weg mehrere Äpfel aus dem Fenster in Richtung der Garagen warfen. Eine Person, welche glücklicherweise einen Motorradhelm aufhatte, wurde bereits getroffen. Man hat nun die begründete Besorgnis, dass die vor Ort befindlichen Fahrzeuge beschädigt werden könnten. Vor Ort hielten die Beamten Rücksprache mit den Zeugen und konnten so die betreffende Wohnung ausfindig machen. Hier konnte dann ein 15-Jähriger mit seinen beiden Freunden angetroffen werden. Nach einer Belehrung sowie einer Anzeigenfertigung wegen Körperverletzung, wurden die Hintergründe des Verhaltens erfragt. Jedoch äußerte sich der Jugendliche nicht dazu.

