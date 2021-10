Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unzufriedenheit ausgedrückt

Jena (ots)

Unzufriedenheit über die aktuelle Kommunalpolitik im Zusammenhang mit der pandemischen Lage drückte ein Unbekannter an der Fassade eines Behördengebäudes sowie am Boden davor am Lutherplatz aus. Mit wasserlöslicher Farbe brachte man so zwei blaue Schriftzüge in den Maßen 1m x 3m sowie 50 cm x 2m auf. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell