Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 08.01.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Fahrten unter Drogeneinfluss ++ Kellereinbruch ++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ++

Fahrten unter Drogeneinfluss

Leer - Am 08.01.2022 wurde durch die Beamten um kurz nach 16:00 Uhr ein Pkw im Hoheellernweg kontrolliert. Nach einem Anfangsverdacht wurde bei dem 33-jährigen Fahrer aus dem Saterland ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt vorerst untersagt.

Emden - Am Freitag, 07.01.2022, befuhr ein 26-jähriger Emder gegen 11:15 Uhr mit seinem PKW Citroen die Auricher Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wie der durchgeführte Drogenschnelltest anzeigte. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Mann angezeigt und die Weiterfahrt unterbunden.

Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Emden - Bereits im Zeitraum von Dienstag, 04.01.2022, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 06.01.2022, 16.00 Uhr, kam es in der Brückstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Einbruch in ein Kellerabteil. Ein unbekannter Täter beschädigte das Schloss an der Tür zu dem Abteil derart, dass er die Kellertür anschließend öffnen konnte. Es wurden mehrere alte Werkzeuge entwendet. Schadenshöhe gesamt: ca. 50 EUR

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Emden - Am Freitag, 07.01.2022, zwischen 07.15 Uhr und 11.45 Uhr, wurde bei einem in der Münsterstraße am Fahrbahnrand abgeparkten PKW Hyundai, grau, der linke Außenspiegel beschädigt. Offensichtlich hatte ein anderes Fahrzeug den PKW im Vorbeifahren gestreift. Die/Der Verursacher*in entfernte sich anschließend vom Ort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Schadenshöhe: ca. 100 EUR

