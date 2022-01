Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.01.2021

Bunde/Wymeer - Brand eines Einfamilienhauses Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Sonntagabend an einem Einfamilienhaus in der Straße Dünebroek zu einem Brandausbruch, welcher von einem Anwohner bemerkt und gemeldet wurde. Gegen 20:20 Uhr bemerkte der Zeuge, dass aus dem Dach des betroffenen Wohnhauses Rauch entwich. Die Örtlichkeit wurde umgehend von der örtlichen Feuerwehr und einer Funkstreifenwagenbesatzung angefahren, welche vor Ort bereits den Vollbrand des Gebäudes feststellten. Personen befanden sich zur Zeit des Brandausbruches nicht im Gebäude. Durch das Feuer wurde das Gebäude unbewohnbar, es besteht zudem Einsturzgefahr. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.

Emden - Sachbeschädigungen an Pkw

Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw durch derzeit unbekannte Täter kam es in der Schnedermannstraße. Im Bereich zwischen Eggenastraße und Schillerstraße wurden insgesamt neun Pkw beschädigt, indem die Täter in der Zeit vom 08.01.2022, 18:30 Uhr bis zum 09.01.2022, 10:30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die linken Fahrzeugseiten zerkratzten. Eine weitere Sachbeschädigung wurde im gleichen Zeitraum an einem geparkten Pkw an der Schillerstraße/ Ecke Wielandstraße begangen. Hier ritzten die Täter zwei Zeichen einer verfassungswidrigen Organisation in die beiden linken Fahrzeugtüren. Durch die Taten entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Schwer verletzt wurde ein 19-jähriger Emder, als er am 09.01.2022, gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße "Zum Jarßumer Hafen" verunfallte. Der junge Mann befuhr die genannte Straße in Richtung Borkum-Anleger, als er in einer Rechtskurve mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Verunfallte wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An dem geführten Fahrzeug und der Straßenlaterne entstand Sachschaden. Die Unfallaufnahme wurde von der Emder Polizei durchgeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Weener - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Personen In Weener kam es auf der Stapelmoorer Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein 30-jähriger Mann aus Leer am 09.01.2022 einen vor ihm fahrenden Pkw überholte und währenddessen den in den Verkehr einfahrenden Pkw eines 31-jährigen Niederländers übersah. Dadurch prallten die beiden Fahrzeuge gegen 19:44 Uhr zusammen. Bei dem Aufprall wurden der 30- jährige Leeraner, sowie der 31-jährige Niederländer und seine Beifahrerinnen, 21 und 20 Jahre alt, leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der vor dem 30-jährigen fahrende Pkw wurde in den Unfall nicht involviert. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

Emden - Diebstahl aus Pkw

Am 09.01.2021 kam es in der Zeit von 00:30 Uhr bis 03:15 Uhr zu dem Diebstahl von Wertgegenständen aus einem Pkw Mercedes. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Osterstraße abgestellt, als unbekannte Täter dieses auf unbekannte Weise öffneten und Fahrzeugpapiere und einen Geldbetrag im dreistelligen Bereich entwendeten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

