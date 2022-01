Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.01.2021

++Diebstahl von Bekleidung++Diebstahl von Spirituosen++Sachbeschädigung an Kindergarten++

Leer - Diebstahl von Bekleidung

Durch aufmerksame Mitarbeiter eines Modegeschäftes in der Mühlenstraße konnte am Montag, den 10.01.2022, ein 46-jähriger Mann aus Leer angehalten werden, der sich ohne Bezahlung mit zwei Kleidungsstücken bevorraten und gegen 11:40 Uhr das Geschäft verlassen wollte. Die umgehend informierten Polizeikräfte stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Die entwendete Ware wurde an die Mitarbeiter des Unternehmens, welche zudem ein Hausverbot gegen den 46-jährigen aussprachen, wieder ausgehändigt.

Leer - Diebstahl von Spirituosen

Bei dem Diebstahl einer großen Flasche Whisky wurde am 11.01.2022 ein 50-jähriger Mann von einer Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße beobachtet. Der Mann, der gegen 15:52 Uhr mit seinem Diebesgut den Markt umgehend wieder verlassen wollte, wurde von der Mitarbeiterin verfolgt und mit Hilfe weiterer Zeugen auf dem Parkplatz festgehalten. Der Tatverdächtige leistete Gegenwehr, wobei die in seinem Rucksack befindliche Whiskyflasche zerbrach. Die angeforderten Einsatzkräfte der Polizei stellten die Personalien des Mannes ohne festen Wohnsitz fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Ebenso führte der Mann ein Fahrrad bei sich, welches nach ersten Erkenntnissen nicht sein rechtmäßiges Eigentum darstellt. Es wird nun überprüft, ob das mitgeführte Fahrrad aus einem vorhergehenden Diebstahl stammt.

Weener - Sachbeschädigung an Kindergarten Durch derzeit unbekannte Täter wurde an einem Kindergarten in der Parkstraße eine Tür beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kommt als Tatzeitraum der 08.01.2022, 13:00 Uhr - 10.01.2022, 09:00 Uhr in Betracht. Bei der beschädigten Tür handelt es sich um einen Zwischeneingang, welcher auf den rückwärtigen Grundstücksbereich führt. Pappreste vor Ort lassen den Schluss zu, dass die Schäden an dem Türglas und dem Rahmen durch einen Feuerwerkskörper verursacht wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

