POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Diez (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, kam es am 05.10.2021 gegen 17 Uhr in der Wilhelmstraße in Diez, etwa auf Höhe einer dortigen Bäckereifiliale, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der beteiligte Radfahrer verletzt wurde. Die Unfallverursacherin, Fahrerin eines silbernen Mercedes-Benz, fuhr ihren PKW rückwärts, ohne auf den hinter ihr fahrenden Radfahrer zu achten. Hierdurch wurde dieser zu einer Gefahrenbremsung gezwungen, bei welcher er zu Boden fiel. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt fort, ohne entsprechende Daten zu hinterlassen.

Wer sachdienliche Angaben machen kann wird gebeten sich mit der Polizei Diez (06432/6010 / pidiez@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell