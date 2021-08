Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen, L78A - Schwerverletzte nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Elchesheim-Illingen (ots)

Ein Verkehrsunfall beschäftigt seit am Samstagabend die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Gegen 20:20 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Audi auf der L78A von Au am Rhein kommend in Richtung Elchesheim-Illingen. Dabei kam der vermutlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann nach links auf die Gegenfahrbahn. Wohl beim Erblicken des Gegenverkehrs zog der Autofahrer nach rechts, driftete über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit einem mit zwei Personen besetzten Ford Fiesta. Die beiden Insassen wurden dadurch leicht, beziehungsweise schwer verletzt, ebenso wie der Fahrer des Audi. Alle Beteiligten wurden in ein umliegendes Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer, 07222 761-0, zu melden.

