POL-OG: Oberwolfach - Im Bach gelandet

Oberwolfach (ots)

Ein Ausweichmanöver endete am Dienstagmorgen in der Straße "Frohnbach" für einen Mercedes-Fahrer in einem Bach. Gegen 10 Uhr war der 61-Jährige talwärts in Fahrtrichtung Wolftalstraße unterwegs. Als ihm ein Auto mit Anhänger entgegenkam, fuhr er rückwärts, um ein ungehindertes Durchkommen des entgegenkommenden Pkw-Gespanns zu ermöglichen. Er kam dabei mit seinem rechten Hinterrad auf einen dortigen Grünstreifen und rutschte im Anschluss in einen dort befindlichen Bach. Der Mann sowie seine beiden Beifahrerinnen blieben glücklicherweise unverletzt. Das Auto kam an den Abschlepphaken. Die Feuerwehr Oberwolfach war zur Bergung des Fahrzeugs am Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro.

