Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schlag gegen örtliche Drogenszene

Offenburg (ots)

Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei Offenburg ist ein empfindlicher Schlag gegen die örtliche Drogenszene gelungen. Im Zuge einer konzertierten Durchsuchungsaktion am Donnerstagmorgen (19. August) in sieben verschiedenen Objekten im Raum Offenburg konnten die Ermittler rund zehn Kilogramm Marihuana, weitere Kleinmengen an Betäubungsmitteln sowie mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmen. Hauptverdächtiger des Ermittlungsverfahrens ist ein 31 Jahre alter Deutscher. Nach zeitintensiver Vorarbeit mit aufwendigen Ermittlungen kamen ihm die Ermittler auf die Spur und schlugen schließlich vor knapp einer Woche zu. Die Kriminalpolizei Offenburg setzte mit Unterstützung von Beamten der Polizeihundeführerstaffel den zuvor durch die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragten und beim zuständigen Amtsgericht Offenburg erlassenen Durchsuchungsbeschluss um: Wie sich am Ende zeigte, mit Erfolg. In einem Depot des 31-Jährigen stießen die Durchsuchungskräfte auf den Drogenfund. Dem Mann wird nun vorgeworfen, unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell