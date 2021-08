Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Aufgefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein Unfall hat am Dienstag in der Badstraße zu etwa 2.000 Euro Sachschaden geführt. Ein noch Unbekannter beschädigte in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten Opel und entfernte sich im Anschluss ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ph

