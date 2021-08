Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Material und Werkzeug von Baustelle entwendet

Baden-Baden (ots)

Unbekannte Langfinger haben in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Material und Werkzeug von einer Baustelle in der Wörthstraße entwendet. Die ungebetenen Besucher verschafften sich gewaltsam Zutritt und verursachten so einen Sachschaden von 1.000 Euro. Entwendet wurden mehrere Arbeitsgeräte und Kabel. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die weiteren Ermittlungen übernommen. /ma

