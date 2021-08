Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Mit dem Fahrrad gestürzt

Oberkirch (ots)

Der Sturz eines Fahrradfahrers endete für einen 42 Jahre alten Mann am Dienstagvormittag im Klinikum in Offenburg. Der Radler war kurz nach 11 Uhr auf der Springstraße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein soll. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen wurde der Velo-Fahrer in die Klinik gebracht. /ma

