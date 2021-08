Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen

Offenburg (ots)

Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei waren am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Moltkestraße im Einsatz. Gegen 14:40 Uhr kam ein Motorradfahrer ersten Erkenntnissen zufolge nach einem Überholvorgang ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich. Der 62-Jährige wurde zur Behandlung in die Klinik nach Offenburg gebracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Straße halbseitig gesperrt werden. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell