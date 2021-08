Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, A5 - Ausgebremst?

Hohberg, A5 (ots)

Ein Unfall hat am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der A5 zwischen Anschlussstellen Offenburg und Lahr auf Höhe Hohberg zu einem Leichtverletzten geführt. Nachdem ein 50-jähriger Sattelzugfahrer zum Überholen von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte, soll er einem hinter ihm auf der linken Fahrspur fahrenden Jeep-Fahrer nach dem Überholvorgang den Mittelfinger gezeigt haben. Daraufhin soll der 40 Jahre alte Jeep-Lenker unmittelbar vor den Sattelzug gefahren sein und sein Fahrzeug so stark abgebremst haben, dass der LKW von hinten auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Jeep in die Schutzplanke abgewiesen und kollidierte seitlich mit der Sattelzugmaschine. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 30.000 Euro.

