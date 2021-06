Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - 66-Jähriger fährt auf Anhänger auf

Auffahrunfall verursacht Totalschaden

Ulm (ots)

Am Samstag befuhr ein 66-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Audi die B466a im Bereich Buchschorren von der Autobahn A7 kommend in Richtung B466. Vor ihm befuhr ein 34-Jähriger ebenfalls mit seinem Audi und einem Anhänger die Straße. Der 34-Jährige musste wegen einem anderen Fahrzeug seine Fahrt verlangsamen. Dies übersah der 66-Jährige und fuhr auf den vor ihm fahrenden Anhänger auf. Der Audi des 66-Jährigen schob sich hierbei unter den Anhänger. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 25.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Der Anhänger und der Audi des Unfallverursachers mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

