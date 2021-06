Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auto macht sich selbständig

Nach dem Tanken rollt das Auto weg

Ulm (ots)

Um 12.45 Uhr meldete ein 48-Jähriger der Polizei, dass in der Lange Straße soeben ein Unfall passiert sei. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass ein 21-Jähriger seinen Fiat 500 zum Tanken an der Zapfsäule abgestellt hatte. Als er zum Bezahlen in die Tankstelle ging, machte sich sein Fiat selbständig und rollte gegen den BMW des 48-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt. Auch die Zapfsäulen blieben unbeschädigt.

