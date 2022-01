Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung in Emden++

Emden - Mehrere Fenster beschädigt

In Emden wurden an dem Gebäude der Agentur für Arbeit in der Schlesierstraße mehrere Fensterscheiben beschädigt. Wie der Polizei am 13.01.2022 mitgeteilt wurde, waren an mehreren Fenstern des Gebäudes Einschussstellen festgestellt worden. Nach ersten Ermittlungen wurden diese vermutlich von einem Luftgewehr oder durch Stahlkugeln verursacht. Vermutlich handelt es sich um mehrere Taten, da erste Beschädigungen bereits Anfang des Jahres festgestellt wurden. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die seit Dezember 2021 Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

