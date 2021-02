Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Gartenzaun malträtiert, Zeugen gesucht

Kippenheim (ots)

Ein Gartenzaun in der Allmendstraße wurde am vergangenen Wochenende von Unbekannten mit Fußtritten bearbeitet. Dadurch wurde der Zaun auf einer Breite von circa einem Meter so stark beschädigt, dass ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Wer in der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 10 Uhr gegen den Zaun in der Allmendstraße getreten hat, ist bislang unklar. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07822 44695-0 bei den Beamten des Polizeiposten Ettenheim zu melden. /bp

