POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.01.2021

++Zeugen/Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht++

Emden - Zeugen/Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht Das Anhaltesignal eines Funkstreifenwagens hat einen Verkehrsteilnehmer am 16.01.2022 dazu veranlasst, die Flucht anzutreten. Gegen 21:00 Uhr sollte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Fahrer eines Pkw BMW in schwarz auf der Nesserlander Straße überprüft werden. Zuerst missachtete er das optische Anhaltesignal eines Streifenwagens der Emder Polizei. Danach beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug unvermittelt und flüchtete von der Nesserlander Straße über die Frisiastraße zum dortigen, sogenannten "VW-Kreisel". Diesen verließ der Verursacher dann in Richtung Niedersachsenstraße weiter zur Larrelter Straße. Dort überquerte der Fahrer des BMW trotz Rotlicht der Lichtzeichenanlage die Larrelter Straße geradeaus auf die BAB 31. An der Zufahrt zur BAB 31 musste der Verursacher auf die Gegenfahrbahn der BAB 31 ausweichen, um einen Zusammenprall mit einem von rechts kommenden Fahrzeug zu verhindern. Nach einigen Metern auf der Gegenfahrbahn überquerte der Mann die dort als Abgrenzung dienende Verkehrsinsel und fuhr auf der Autobahn weiter stadtauswärts. Die Ermittlungen zu dem Vorfall richten sich gegen einen 25-jährigen Mann mit Wohnsitz im Bereich Südbrookmerland. Da bei der Rotlichtfahrt an der Larrelter Straße einige Fahrzeuge bremsen mussten und möglicherweise Gefahrensituationen entstanden, bittet die Polizei Emden diese Verkehrsteilnehmer sich mit der Dienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter folgender Rufnummer:

Polizei Emden 04921-8910

