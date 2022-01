Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Flucht nach Verkehrsunfall

Rhens (ots)

Am Samstag, dem 08.01.2022 im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr, kam es in Rhens in der Straße "In der Lehn", im Bereich der Zufahrt zum Friedhof, unterhalb der Brücke der Bundesstraße B9, zu einem Verkehrsunfall mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug. An dem Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug des Verursachers im Frontbereich stark beschädigt wurde. Zeugen, die hinsichtlich des beschriebenen Sachverhaltes Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742/809-0 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de zu melden.

