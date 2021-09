Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperverletzung, Diebstahl und Hausfriedensbruch

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben am Montag die Ermittlungen gegen einen 36-Jährigen aufgenommen. Kurz nach 12 Uhr wurde ein Diebstahl in einem Geschäft in der Carl-Blos-Straße gemeldet. Bis zum Eintreffen der Polizei soll der mutmaßliche Dieb mehrfach auf den Filialleiter eingeschlagen haben. Aufgrund eines Diebstahls am Freitag hatte der Mann bereits ein Hausverbot erhalten. Nun erwarten ihn gleich mehrere Anzeigen.

/ph

