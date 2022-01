POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.01.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Nach intensiven Ermittlungen ist es dem Kriminalermittlungsdienst der Polizei Emden gelungen, drei Betrugsserien aufzuklären. In einem der drei Verfahren kam es im März 2021 zu dem dringenden Tatverdacht, dass eine 56-jährige Emderin, auch unter der Verwendung von verschiedenen Personalien, in 37 Fällen bei Online-Lebensmittelmärkten Waren zum eigenen Verbrauch bestellte und im Anschluss die Rechnungen nicht zahlte. In weiteren 23 Fällen bestellte die Frau unter Verwendung fremder Personalien auch Bekleidung, Elektrogroßgeräte und andere Waren. Mit diesem Vorgehen verursachte sie einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Eine Durchsuchung im Haushalt der Frau konnte zum Auffinden von diversen, betrügerisch erlangten Waren führen. Durch die frühzeitige Beteiligung der Staatanwaltschaft Aurich am Verfahren und die folgende fortlaufende Begleitung der insgesamt 60 Strafanzeigen, konnte in diesem Umfangsverfahren bereits Anklage gegen die Beschuldigte erhoben werden. In einem weiteren Verfahren kam es zu intensiven Ermittlungen gegen einen 30-jährigen Mann mit Wohnsitz in Emden, welcher in großen Mengen Elektronikartikel, wie Laptops oder Festplatten online bestellte und die anschließenden Warenrechnungen nicht beglich. Auch hier wurden unterschiedliche Personalien zum Zwecke der Bestellung genutzt. Eine gerichtlich angeordnete Durchsuchung bei dem Mann führte zum Auffinden von diversen bestellten, Waren. So konnten Notebooks, Grafikkarten, Mobilfunktelefone und ähnliche Artikel in großer Stückzahl aufgefunden werden. Durch die Betrugstaten des Mannes entstand ein Schaden im beinahe mittleren fünfstelligen Bereich. Der Staatsanwaltschaft Aurich liegt mittlerweile die Umfangsakte vor. Von dort wird nun geprüft, ob der Mann, neben dem ihm zuzuordnenden Betrugsdaten, möglicherweise auch als sogenannter Warenagent tätig gewesen sein könnte. Als Warenagenten werden Personen bezeichnet, die Waren aus Betrugstaten empfangen und an vorgegebene Adressen weiter versenden. Oftmals werde solche illegalen Tätigkeiten auch in Stellenanzeigen als Nebenjob angeboten. Ebenso gelang es der Polizei Emden ein Verfahren wegen Warenkreditbetruges erfolgreich abzuschließen, welches seinen Ursprung bereits im Jahr 2020 fand. Hier richteten sich die Ermittlungen gegen einen 37-jährigen Emder, welcher zum Zwecke betrügerischer Bestellungen die Personalien von Familienmitgliedern nutzte. In 16 Fällen bestellte der Mann in erster Linie hochwertige Grills, Zubehör, Kaffeevollautomaten und andere elektronische Waren. Einige der betrügerisch erlangten Gegenstände könnten in einer gerichtlich angeordneten Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt werden. Auch hier entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich Das Verfahren befindet sich nun zur Überprüfung und weiteren Veranlassung bei der Staatsanwaltschaft in Aurich.

