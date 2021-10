Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Einbruch, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher versuchte in der Zeit zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, 4:45 Uhr, in eine Bäckerei in der Wilhelmstraße einzudringen. Dem Unbekannten gelang es allerdings nicht, die Eingangstür aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

/ph

