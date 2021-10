Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Frankfurt am Main (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray in der Nacht zum Sonntag, 17. Oktober 2021 gegen 03:15 Uhr fahndet die Bundespolizei nach einem männlichen Täter und dessen zwei Begleiter.

Der unbekannte Täter steht im Verdacht in der abfahrbereiten S-Bahn der Linie 3 am Gleis 104 des Frankfurter Hauptbahnhof Pfefferspray in die Gesichter von drei geschädigten Personen gesprüht zu haben. Zuvor kam es auf der Fahrt aus Richtung Darmstadt zwischen den beiden Gruppen zu einer verbalen Auseinandersetzung, da der Täter und seine Begleiter in der S- Bahn rauchten.

Die Geschädigten erlitten Augenreizungen und wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

südländisches Erscheinungsbild,

rote Daunenjacke, weiße Jeans, weiße Schuhe,

Einer der beiden Begleiter trug eine schwarze Daunenjacke.

Unter der Telefonnummer 069/130 145-1100 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell