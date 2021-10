Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Angriff mittels Glasflasche - Festnahme durch Bundespolizei

Frankfurt am Main (ots)

Am Donnerstag, 7. Oktober 2021 konnten Zivilbeamte der Bundespolizei gegen 22:05 Uhr einen 15-Jährigen im Bahnhofsgebiet überwältigen und festnehmen, nachdem dieser einen 41-jährigen Mann mit einer Glasfla-sche bewarf und mittels einer weiteren, abgebrochenen Glasflasche an-greifen wollte.

Die Glasflasche traf den Geschädigten im Gesicht, verletzte ihn jedoch nur leicht, sodass eine ärztliche Versorgung durch den 41-Jährigen abge-lehnt wurde.

Im Anschluss griff der 15-jährige Täter zu einer weiteren Glasflasche, zerschlug diese und wollte den Geschädigten mit dem abgebrochenen Flaschenhals angreifen. Zivilbeamte der Bundespolizei beobachten den Vorfall, gaben sich gegenüber dem 15-jährigen Täter als Polizeivollzugs-beamte zu erkennen und setzten Pfefferspray ein, um ein weiteres Ein-wirken des 15-Jährigen zu verhindern.

Daraufhin setzte der jugendliche Täter zur Flucht an und warf in der Be-wegung den abgebrochenen Flaschenhals in Richtung der Beamten, die jedoch ausweichen konnten. Im weiteren Verlauf konnte der 15-Jährige überwältigt und festgenommen werden.

Die Hintergründe für den Angriff sind Gegenstand der weiteren Ermitt-lungen, die das Polizeipräsidium Frankfurt am Main übernommen hat.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell