Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Mehrere Festnahmen durch Bundespolizei

Frankfurt am Main (ots)

Am Dienstag, 5. Oktober konnten Beamte der Bundespolizei in Frankfurt mehrere Festnahmen tätigen.

Um 07:05 Uhr erfolgte eine Festnahme nach Wiedererkennung im Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Anhand von Lichtbildern wurde nach einem 25-Jährigen gefahndet, der im Verdacht steht am 04.10.2021 insgesamt 60 Euro entwendet zu haben. Ihm wird vorgeworfen im Rahmen von Bezahlvorgängen einer 40- sowie 47-jährigen Geschädigten das hierfür auf dem Tresen bereitgelegte Bargeld gestohlen zu haben. Der wohnsitzlose 25-jährige Mann wird am 06.10.2021 dem Haftrichter vorgeführt.

Eine weitere Tat ereignete sich gegen 09:50 Uhr. Hier entwendete ein 44-jähriger Mann aus einem bereitgestellten ICE auf Gleis 9 im Frankfurter Hauptbahnhof die Reisetasche der 24-jährigen Geschädigten. Nachdem der Diebstahl durch die Geschädigte bemerkt wurde, zeigte sie diesen telefonisch bei der Bundespolizei an. Anhand der vorliegenden Videoaufnahmen wurde nach dem 44-jährigen Mann gefahndet und er konnte gegen 15:15 Uhr festgenommen werden. Das Stehlgut wurde nicht mehr mitgeführt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Zivilbeamte konnten weiterhin gegen 12:05 Uhr einen 35-jährigen Handydieb auf frischer Tat im Bahnhofsbereich beobachten und festnehmen. Das entwendete Mobiltelefon im Wert von ca. 200 EUR wurde dem 33-jährigen Geschädigten vor Ort wieder ausgehändigt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich der Tatverdächtige zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeipräsidium Frankfurt am Main übernommen.

Zudem erkannten Zivilbeamte gegen 13:30 Uhr einen 53-jährigen Mann aus einem Diebstahlsdelikt am 04.10.2021 im Hauptbahnhof Frankfurt am Main wieder und führten ihn dem Strafverfahren zu. Auch er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 17:30 Uhr beobachteten die zivilen Fahnder außerdem den 44-jährigen Täter aus dem Diebstahlsdelikt vom Vormittag zusammen mit seinem 47-jährigen Mittäter bei einem gemeinschaftlich, versuchten Fahrraddiebstahl. Noch vor Vollendung der Tat wurden beide festgenommen. Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell