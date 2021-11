Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannte randalieren an einem Corona-Testzentrum

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Schützenplatz

15.11.2021, 07:27 Uhr

Durch unbekannte Täter wird Inventar eines Corona-Testzentrums beschädigt. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Wie der Polizei am Montagmorgen bekannt wurde, haben Unbekannte in der Nacht Hinweistafeln abgerissen und die Rollläden der Test-Container beschädigt. Darüber hinaus wurde auch eine Seitenwand eines Containers beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tätern geben könne, werden gebeten sich telefonisch an das Polizeikommissariat Nord unter 0531/476-3315 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell