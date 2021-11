Polizei Braunschweig

POL-BS: Radfahrer erliegt seinen Verletzungen nach einem Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Melverode

25.10./11.11.2021

Zwei Wochen nach dem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, verstirbt ein 70-Jähriger, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde.

Am Montag, den 25.10., befuhr der Fahrradfahrer gegen 12 Uhr den Radweg entlang der Leipziger Straße in Richtung Innenstadt. In entgegengesetzter Richtung näherte sich eine Autofahrerin und bog nach links in die Glogaustraße ab.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Der 70-jährige Radfahrer kollidierte mit der Motorhaube und der Windschutzscheibe, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Ein Rettungswagen befand sich zufällig in unmittelbarer Nähe, so dass sofort mit den professionellen Rettungsmaßnahmen begonnen wurde.

Der Mann wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er etwa zwei Wochen später seinen Verletzungen erlag.

