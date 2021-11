Polizei Braunschweig

POL-BS: Versammlungen am Hauptbahnhof, Schilldenkmal und am Löwenwall verliefen störungsfrei

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 14.11.2021,

17.00 Uhr - 19.00 Uhr

Am Hauptbahnhof, Schilldenkmal und am Löwenwall fanden am Sonntag Versammlungen statt. Die Polizei war im Einsatz.

In Braunschweig kam es am Sonntag zu zwei angemeldeten Versammlungen. Eine Gruppe traf sich um 17 Uhr vor dem Hauptbahnhof und führte einen Aufzug zum Löwenwall durch. Das Thema dieser Versammlung lautete: "Für ein würdiges Gedenken gegen den Zeitgeist". Nach zwei Redebeiträgen bewegten sich die Teilnehmer zurück zum Hauptbahnhof. Hier wurde die Versammlung gegen 19.00 Uhr beendet. Parallel fand eine Versammlung mit dem Thema "Kein Raum für Nazis - nirgendwo" mit rund 220 Teilnehmern statt. Diese Versammlung wurde vom Bündnis gegen Rechts angemeldet. Die Route führte vom Schilldenkmal über die Leonhardstraße ebenfalls zum Löwenwall. Die Versammlung wurde um 18.40 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet. Die Polizei war im Einsatz und gewährleistete einen störungsfreien Ablauf.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell