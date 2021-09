Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlende "Corona-Maske" wird per Haftbefehl gesuchtem Mann zum Verhängnis-

Am 24.09.2021 gegen 11.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhof Altona fest. "Zuvor geriet der 43-Jährige aufgrund fehlendem Mund-Nasen-Schutz in das Visier der Streifenbeamten." Der deutsche Staatsangehörige (0,51 Promille) wurde auf sein Fehlverhalten hingewiesen und anschließend die Personalien überprüft; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Der Verurteilte wurde mit einem Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe von rund 430 Euro nicht gezahlt. Auch seine Mutter wollte heute nach telefonischer Rücksprache die geforderte Geldstrafe nicht für ihren Sohn bezahlen.

Jetzt hat der gebürtige Hamburger noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 24 Tagen zu verbüßen. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wird der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

