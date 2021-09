Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlende "Corona-Maske" wird per Haftbefehl gesuchter Frau zum Verhängnis

Hamburg (ots)

Am 21.09.2021 gegen 00:50 Uhr mussten Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau im Bahnhof Harburg festnehmen. Zuvor geriet die deutsche Staatsangehörige am Bahnsteig in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei, da sie keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Die Polizeibeamten sprachen die 30-Jährige auf ihr Fehlverhalten an und überprüften anschließend die Personalien; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Mitte September 2021 wurde die Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Leistungserschleichungen (Fahren ohne Fahrschein in öffentl. Verkehrsmitteln) gesucht. Die Frau hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell