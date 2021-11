Polizei Braunschweig

POL-BS: Geldkassette aufgebrochen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lehndorf,

08.11.2021

In der Lagerhalle eines Schrott- und Metallhändlers wurde eine Geldkassette aufgebrochen.

Der Geschäftsführer eines Schrott- und Metallhandels stellte am Montagmorgen fest, dass eine Geldkassette aufgebrochen wurde. Die Geldkassette befand sich in einem Raum seiner Lagerhalle. Er informierte die Polizei. In der Geldkassette befand sich ein vierstelliger Betrag. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und prüft nun, wie der Täter in die Lagerhalle gelangt ist. Vermutlich hat sich die Tat am vergangenen Wochenende ereignet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell